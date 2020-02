Criterion Games (Burnout) reprend le développement de la licence Need for Speed

© EA

Un studio fantôme...

Sorti dans l'indifférence générale l'année dernière,aura été un cuisant échec pour EA. Ainsi, le studio Ghost Games, auquel nous devons les trois derniers opus en date, ne s'occupera plus de la licence. Cette dernière retourne chez Criterion Games qui n'avait plus travaillé dessus depuisen 2013. Mais ce n'est pas tout...En effet, Ghost Games est également renommé EA Gothenburg et son but sera uniquement d'épauler d'autres studios sur les plus grosses franchises éditées par Electronic Arts. Il s'agira avant tout d'une structure technique qui œuvrera sur les moteurs de jeu de l'entreprise. En ce qui concerne l'équipe créative, une bonne partie du staff sera transférée chez Criterion. Hélas, 30 postes pourraient être supprimés avec cette manœuvre.C'est donc un véritable désaveu pour Ghost Games qui est clairement relégué au second plan. Fort de son expérience sur la licence, Criterion pourrait offrir un second souffle à. Aucun nouvel opus n'a été annoncé pour le moment.