Star Wars : le jeu (en monde ouvert) de la franchise annulé par EA

L'espoir d'un nouveau jeu solo prenant place dans l'univers Star Wars s'amenuise

Initialement développé par Visceral Games, le soft avait failli être annulé lorsque EA prenait la décision, en octobre 2017, de fermer le studio auquel on devait notamment la série des Dead Space. Son développement était finalement repris de zéro par EA Vancouver, et plus particulièrement sous la supervision d'Amy Hennig (Réalisatrice sur les trois premiers volets de la licence Uncharted), qui quittait toutefois EA en juin dernier pour fonder son propre studio. Certainement le coup dur de trop pour un projet déjà fragilisé.Si, pour l'heure, EA n'a pas donné suite aux demandes de commentaire de The Verge , la (très) probable mise à mort du projet sonne comme une nouvelle bien funeste pour les amateurs d'expériences solo prenant place dans l'univers pensé par George Lucas.En effet, si Electronic Arts a obtenu de Disney les droits exclusifs pour Star Wars en 2013, la firme s'est pour l'heure contentée de mettre à profit cette lucrative obtention de licence pour des titres orientés multijoueurs, comme les deux derniers Star Wars Battlefront. En l'état, le dernier jeu Star Wars jouable uniquement en solo remonte désormais à Star Wars : Le Pouvoir de la Force II. Lancé fin 2010, il avait été fraîchement accueilli par la critique.