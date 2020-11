Watch Dogs Legion : le multijoueurs repoussé tant que les problèmes du jeu en solo ne seront pas résolus

Outre l'annonce du report du mode multijoueurs, Ubisoft a annoncé la sortie, dès aujourd'hui du correctif 2.20 sur PC, Xbox One, Xbox Series X et S, PS4 et Google Stadia. Un correctif pour PS5 avait déjà été déployé le 19 novembre.

Ce correctif entend régler de nombreux problèmes de performances et de crashs intempestifs, particulièrement sur PC, version plus affectée que les autres par de nombreux bugs. L'un des problèmes les plus gênants de cette version est celui des sauvegardes corrompues. L'ajout d'un bouton « Sauvegarder la partie » dans le menu Pause, exclusif pour l'instant au jeu sur PC, entend atténuer ce problème.

Au cours du mois prochain, d'autres correctifs viendront encore résoudre des bugs, améliorer les performances sur les consoles et l'optimisation sur la version PC. Le mode multijoueurs est quant à lui attendu début 2021, si Ubisoft parvient à réparer pleinement le mode solo d'ici là.