Watch Dogs Legion : le jeu tournera en 4k/30 fps sur PS5 et Xbox Series X, avec le ray-tracing.

L'open world qui fait la part belle au hacking se prépare pour les consoles du futur et tournera en 4K/30 fps, avec le ray-tracing activé. Jusqu'à preuve du contraire, il ne sera pas possible d'opter pour d'autres paramètres permettant de favoriser les performances à la qualité d'image.

Aucune information non plus quant aux performances du jeu sur la Xbox Series S, bien moins puissante que sa grande sœur.

Rappelons que le mode solo de Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre sur consoles (PS4 et Xbox One), PC (Epic Games Store et Uplay) et Google Stadia le 29 octobre, puis le 10 novembre sur Xbox Series X | S, en format digital le 12 novembre sur PS5 et en format physique le 24 novembre. Le mode online arrivera quant à lui le 3 décembre.