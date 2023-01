Un jeu The Mandalorian, ça vous plairait ? Un fan s'y colle sur l'Unreal Engine 5, et ça fait rêver

En attendant la saison 3 de The Mandalorian et qu'un studio le développe, un fan propose un avant-goût de ce que donnerait un tel jeu.

TeaserPlay a en effet présenté dans une courte vidéo les prémices de ce à quoi nous pourrions nous attendre sur un jeu The Mandalorian en monde ouvert sous Unreal Engine 5.1 . Et le résultat est un véritable plaisir pour les yeux (mais sûrement pas pour la machine qui le fait tourner).