Peaky Blinders sous Unreal Engine 5 avec du Ray Tracing ? C'est un grand oui !

Logiquement assez brute de décoffrage sur certains aspects, la vidéo sur ce faux jeu Peaky Blinders fait tout de même un joli usage du Ray Tracing et de différentes technologies pour retranscrire l'ambiance visuelle du show. En attendant qu'un studio se mette à véritablement développer ce jeu (laissez-nous rêver), rappelons que deux jeux Peaky Blinders existent déjà. Peaky Blinders: Mastermind, un mélange de puzzle et aventure disponible depuis août 2020, et Peaky Blinders: The King's Ransom, un action/aventure en VR, à venir prochainement.