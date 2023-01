Pourquoi Ubisoft abandonne son jeu de combat Project Q

Dans sa déclaration à Eurogamer, Ubisoft explique mettre un terme au développement de Project Q afin de se « concentrer sur des projets prioritaires », sur lesquels ses équipes sont réaffectées.

Bien entendu, Ubisoft ne précise pas sur quels jeux vont désormais travailler les forces vives qui étaient à l'œuvre sur Project Q. Il est possible que certains d'entre eux rejoignent les équipes de Skull & Bones, dont la date de sortie a été repoussée pour la sixième fois. Et on pense bien sûr à l'ambitieux et très attendu Beyond Good & Evil 2, qui se fait très discret depuis son annonce à l'E3 2017.

La licence Assassin's Creed, qui va prendre un tournant après sa trilogie RPG et mythologique Origins/Odyssey/Valhalla, pourrait aussi accueillir de nouveaux développeurs. Alors que les derniers résultats financiers sont décevants et que les prévisions ne sont pas très optimistes, Assassin's Creed reste la valeur sûre et la machine à cash d'Ubisoft.