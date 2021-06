Ubisoft : Splinter Cell, Ghost Recon et The Division bientôt rassemblés dans un même jeu ?

Si nous en croyons de récentes fuites publiées sur Twitter puis confirmées par le très sérieux site Video Games Chronicle, un certain BattleCat (il s'agit sans doute d'un nom de code) serait en développement chez Ubisoft. Les leaks évoquent un titre multijoueur en PvP sous la bannière Tom Clancy. Mais sa particularité vient du fait qu'il rassemblerait des éléments de Splinter Cell, Ghost Recon: Breakpoint et The Division dans un seul et même jeu.



Des modes « Escort » et « Ringleader » seraient de la partie. Le premier demande à une escouade de livrer un paquet mais une autre équipe de joueurs tentera de lui barrer la route. Le second mode invitera les joueurs à s'affronter pour récupérer des anneaux sur le cadavre de leurs adversaires. BattleCat serait prévu sur consoles et PC. Il ne devrait toutefois pas être présent à l'Ubisoft Forward cette semaine son développement étant encore à un stade peu avancé.