E3 2021 : Ubisoft confirme la présence de plusieurs jeux, dont Far Cry 6 et Riders Republic

Ensuite, le show principal prendra l'antenne. Ubisoft promet une nouvelle présentation pour Rainbow Six Quarantine (qui changera de nom) à travers des extraits de gameplay. Le FPS Far Cry 6 et le MMO Riders Republic s'inviteront aussi à la fête. Bien entendu, Assassin's Creed Valhalla et l'incontournable Rainbow Six Siege sont au menu de l'événement. L'éditeur évoquera même d'autres médias via sa filiale Ubisoft Films & télévision.



Enfin, des surprises viendront couronner le tout. Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake se rappellera peut-être à notre bon souvenir et espérons aussi des nouvelles au sujet de Beyond Good & Evil 2. Des licences inédites et pourquoi pas des suites très attendues (Rayman, Splinter Cell...) pourraient être de la partie.