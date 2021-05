Ubisoft lance Ubisoft Originals, le nouveau label des jeux de l'éditeur français

Le lancement de ce programme indique-t-il une volonté d'Ubisoft d'éditer plus de jeux développés par des studios tiers ? Le label pourrait alors permettre de différencier ces derniers des franchises appartenant à la multinationale française. Nous en saurons sans doute plus dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, les prochains Assassin's Creed, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, Riders Republic ou encore Far Cry 6 arboreront tous la mention Ubisoft Original.