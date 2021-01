Riders Republic, l'immense monde ouvert multijoueur d'Ubisoft, à son tour reporté

C'est une toute nouvelle licence signée Ubisoft qui devait arriver le 25 février prochain sur consoles et PC. Riders Republic rassemblera plusieurs dizaines de joueurs durant des courses épiques. Plusieurs disciplines pourront être expérimentées comme le vélo, le snowboard, le ski et le vol en wingsuit. Tout cela au sein d'environnements inspirés des parcs nationaux américains avec des montagnes enneigées et des canyons. Avec son titre, l'éditeur souhaite mettre l'accent sur la dimension communautaire.