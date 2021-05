The Division : Ubisoft annonce un opus free-to-play et un épisode mobile

De plus, The Division se déclinera sur les supports mobiles via un autre opus entièrement inédit. Pour l'instant, Ubisoft n'a rien dit sur le contenu de ce jeu. Enfin, The Division 2 recevra une mise à jour majeure en fin d'année qui contiendra un nouveau mode de jeu et des systèmes pour améliorer les agents. L'Ubisoft Forward qui se tiendra en juin pourrait lever le voile sur des informations supplémentaires.