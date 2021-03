Far Cry 6 : Ubisoft met à son tour en garde les joueurs contre des fausses invitations à une démo

Initialement prévu le 18 février et finalement repoussé à une date indéterminée, Far Cry 6 se fait désirer. À tel point que certains médias et créateurs de contenu auraient reçu des e-mails pour le moins douteux leur promettant un accès anticipé au jeu.



Ubisoft s'est ainsi fendu d'une déclaration pour mettre en garde qu'il s'agit en réalité d'arnaques : « Certains de nos médias et créateurs de contenu reçoivent de faux e-mails utilisant le nom de domaine Ubisoft et les invitant à un accès anticipé de Far Cry 6. Nous vous prions de les ignorer. Nos équipes de sécurité sont en train de mener l'enquête. »

Lorsque véritable accès anticipé il y aura, le géant français ne manquera pas de le communiquer en bonne et due forme. Pour l'heure, la seule marche à suivre vis-à-vis de Far Cry 6 est donc de faire preuve de patience.