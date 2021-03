Resident Evil Village : Capcom met en garde les joueurs face à de fausses invitations à un "accès anticipé"

Le 7 mai prochain, il sera enfin possible de découvrir le tout nouveau Resident Evil Village. Un jeu qui sera disponible sur nos consoles next-gen… mais aussi sur PS4 et Xbox One.

Et aujourd'hui, Capcom a diffusé un message de mise en garde, concernant de fausses invitations à des accès anticipés. En effet, certains utilisateurs auraient reçu un e-mail, émanant (a priori) de Capcom, les invitant à un accès anticipé de Resident Evil Village. De fausses invitations selon Capcom, qui met en garde les joueurs.