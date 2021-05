Ubisoft souhaite dorénavant s’investir dans le marché du free-to-play haut de gamme

Selon la société, le modèle en vigueur, soit 3/4 jeux triple A par an, ne semble plus en adéquation avec la dynamique de création qu'elle souhaite perpétuer. Néanmoins, Ubisoft prévoit toujours de développer des triple A, et c’est dans le but de pérenniser sur le long terme ces gros développements que la société planche sur des free-to-play haut de gamme.

Ce modèle économique devrait permettre à Ubisoft d’atténuer les coûts de développement de ces productions à grande échelle, mais il chamboule le déroulement de l’année fiscale à venir. Ainsi, jusqu’au 31 mars 2022, la société prévoit le lancement de Far Cry 6 et de Rainbow Six Quarantine, tout deux répartis sur la première moitié de l’année fiscale. Deux triple A qui s’accompagneront durant l'année de trois free-to-play : Riders Republic, The Division Heartland et Roller Champions.

Par conséquent, cette décision touche forcément les autres triple A en chantier chez Ubisoft. C'est notamment le cas de Skull & Bones qui, certainement en raison de cette nouvelle stratégie, est décalé au prochain exercice fiscal de l’entreprise, soit à partir d’avril 2022.