Le réalisateur de God of War en faveur d'une hausse du prix des jeux sur PS5 et Xbox Series X

Dans la série des petites phrases postées sur Twitter qui mettent le feu aux poudres, je demande Cory Barlog. Le réalisateur du dernier volet de la saga God of War a pris la parole plus tôt dans la journée en faveur d’une hausse du prix des jeux sur PS5 et Xbox Series X.

À quelques mois du lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, le prix des jeux fait débat. Surtout après que 2K a officialisé une version PS5 et Xbox Series X de NBA 2K21 coûtant 10€ plus cher que sur PS4 et Xbox One.