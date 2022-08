Microsoft ne prévoit pas d'augmenter le prix de ses Xbox Series X|S

Plus tôt dans la semaine, le constructeur japonais communiquait une nouvelle tristement historique. À cause des taux d'inflation élevés à travers le monde, et plus globalement d'une conjoncture économique très défavorable, Sony a choisi d'augmenter de 50 euros les tarifs de sa PS5 et de sa PS5 Digital Edition. La première est désormais vendue à 549,99 euros, contre 449,99 euros pour la seconde. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs… mais une bonne pour Microsoft ?