Sony peaufine sa PS5 Pro juste à temps pour accueillir GTA 6

Si l’entreprise japonaise ne lésine pas sur la puissance de calcul et les capacités graphiques de la console, c’est sans doute pour faire de sa future console la plateforme la plus accueillante possible pour GTA 6. L’immense open-world de Rockstar est attendu pour 2025 et la PS5 Pro pour fin 2024. Le timing ne laisse pas beaucoup de doutes et il y a fort à parier que le studio a déjà mis la main sur un prototype de la PS5 Pro pour exploiter à fond les capacités de la future console.