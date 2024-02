Rockstar « vise la perfection » pour GTA 6 et sortira le jeu lorsqu’il sera « irréprochable créativement parlant »

Depuis décembre 2023 et la publication de la tant attendue bande-annonce de GTA 6, les joueurs et joueuses recherchent des indices quant à la date de sortie précise du jeu un peu partout. Et si beaucoup s’attendaient à ce que le studio livrent des informations lors de l'annonce de ses résultats trimestriels, le PDG de Take-Two (maison-mère de Rockstar) a juste profité de l’occasion pour en dire le moins possible tout en faisant patienter les fans.