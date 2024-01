GTA 6 : la bande-annonce devient la seconde la plus regardée de l’histoire du jeu vidéo, devant Minecaft et derrière…

Pour autant, le nouveau Grand Theft Auto n’est pas près de décrocher le titre de trailer de jeu le plus regardé sur YouTube. En tout cas, pas tout de suite tant la concurrence est loin devant. Une concurrence qui porte le nom de… Subway Surfers. Le jeu mobile bien connu, qui cumule plus de 4 milliards de téléchargements sur iOS et Android, détient encore le titre de trailer le plus regardé de l’histoire du jeu vidéo avec 361 millions de vues en tout.