Warcraft III Reforged : la bêta multijoueurs a commencé !

Une date de sortie à la BlizzCon ?

La bêta multijoueurs du titre, qui ne donne donc pas accès aux campagnes solo, est d'ores et déjà accessible pour certains joueurs.Les premiers chanceux à pouvoir profiter de la version bêta sont pour l'instant limités aux Orcs et aux Humains en tant que races jouables. Les Morts-vivants et les Elfes de la nuit, eux, arriveront dans les semaines à venir, indique l'éditeur. Concernant les modes de jeux, seuls les matchs en un contre un et deux contre deux sont disponibles. D'autres options seront ajoutées par la suite.Plusieurs vagues d'invitations à la bêta seront lancées au cours des prochaines semaines, indique Blizzard. Les premiers servis sont les acheteurs de la précommande « Spoils of War », qui inclut aussi divers bonus pouret les autre titres Blizzard, dont la monture Chariot à viande dans, les héros Thrall, Anub'Arak, Jaina et Tyrande dans, et le dos de carte « La troisième guerre » dansCela ruine malheureusement le rêve d'une sortie dedurant la BlizzCon, qui se tient du 1au 3 novembre 2019. L'événement devrait toutefois nous amener bon nombre d'informations supplémentaires sur le titre, et notamment sa date de lancement.