Blizzcon 2019 : les annonces de Diablo IV et Overwatch 2 se confirment

Diablo IV sera enfin là

Un Diablo II : Remastered ?

Source : Kotaku

Blizzard veut se racheter auprès des joueurs. Après une BlizzCon 2018 catastrophique, avec peu d'annonces intéressantes, l'absence depourtant très attendu et le jeu mobile Diablo Immortals qui a reçu un accueil houleux de la part de la communauté, l'éditeur sait qu'il joue gros cette année. Surtout que son image a encore été écornée il y a quelques semaines après avoir sanctionné un joueur Hearthstone pour des propos soutenant les manifestations de Hong Kong.Il y a deux jours, ESPN nous donnait un aperçu de ce à quoi on aurait droit durant la BlizzCon , qui se tiendra du 1au 3 novembre 2019 au Convention Center d'Anaheim. Cette fois, c'est Kotaku et son toujours très bien informé journaliste Jason Schreier qui nous donnent quelques croustillants détails sur le programme.Deux très gros jeux vont être présentés durant l'événement. Le premier est, nom de code Fenris. Le second,, nom de code Calypso. On note qu'il ne s'agira peut-être pas de l'appellation définitive du titre. Kotaku confirme par ailleurs les informations de ESPN à propos de ce nouvel, qui serait donc bien orienté PVE et jouable à la BlizzCon.Le média américain rappelle que Blizzard a annulé deux jeux cette année pour transférer ses ressources suret: un FPS Starcraft ainsi qu'un jeu mobile ne verront donc pas le jour prochainement.L'année dernière, et c'était d'ailleurs l'une des meilleures nouvelles de la BlizzCon, on nous annonçait l'arrivée de, une version remasterisée de ce qui est peut-être le jeu le plus culte de Blizzard. Le titre pourrait se voir doté d'une date de sortie lors de la conférence d'introduction du vendredi soir, voire être rendu immédiatement disponible.Kotaku affirme que l'on peut s'attendre à découvrir d'autres jeux en version «», et évoque notamment une possible annonce pour uncette année.Enfin la BlizzCon 2019 devrait apporter son lot d'annonces plus classiques, avec une nouvelle extension pour WoW («» d'après les leaks), qui va devoir faire oublier undécevant après un excellentqui avait relancé l'intérêt autour du jeu. La dernière extensionde l'année du Dragon sera bien entendu également de la partie.