Overwatch 2 et Diablo IV fuitent (encore) avant la BlizzCon

C'est au site ESPN qui nous devons les dernières indiscrétions en date concernant Overwatch 2. Deux visuels inédits ont également été publiés. Dans un premier temps, l'auteur de l'article Rod Breslau précise qu'il s'agira plutôt d'un second chapitre et non d'une véritable suite. Cette variante serait jouable à la BlizzCon qui se tiendra en Californie du 1er au 3 novembre 2019. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là...Toujours selon ESPN, cet Overwatch 2 s'orientera principalement vers le PvE. Ces missions narratives verront quatre joueurs affronter des ennemis et accomplir divers objectifs. Une partie de l'histoire se déroulera à Rio de Janeiro. Les joueurs peuvent également s'attendre à voir débarquer des modes inédits, de nouveaux héros, des cartes supplémentaires mais aussi des objets utilisables durant les parties. Pour le moment, nous ne connaissons pas la date de sortie ou les machines qui accueilleront cet Overwatch : Chapitre 2.La semaine dernière, un magazine allemand évoquait l'existence de Diablo IV via une publicité pour un artbook dédié à la franchise de Blizzard. Cette fois, c'est la feuille d'un personnage qui n'a pas attendu l'annonce officielle. Il s'agit de Lilith et sa description laisse peu de place au doute :Cette démone a déjà été aperçue dans Diablo II.Bien entendu, Blizzard évoquera d'autres jeux lors de sa BlizzCon. Diablo Immortal devrait profiter de l'événement pour se laisser approcher à nouveau. Sa sortie sur les appareils iOS et Android pourrait même avoir lieu dès cette semaine. Enfin, des informations sur la prochaine extension de World of Warcraft ne sont pas à exclure. Ce gros DLC pourrait d'ailleurs s'intituler "Shadowlands"et l'aventure se déroulerait aux Terres d'ombre. Rendez-vous dans quelques jours pour les annonces officielles.