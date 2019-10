Blizzard allège la peine infligée au joueur ayant soutenu les manifestations de Hong Kong

© Blizzard x Clubic.com

Six mois de suspension pour Blitzchung

Le studio a allégé la sanction infligée à Chung « Blitzchung » Ng Wai.Le 8 octobre, Blizzard Entertainment, la filiale d'Activision Blizzard, a annoncé suspendre le joueur professionnel Blitzchung. Celui-ci avait tenu, deux jours plus tôt, des propos pro-démocratie au sujet des manifestations en cours à Hong Kong. Le compte du joueur avait alors été suspendu pour un an, et ses 10 000 dollars gagnés durant la saison lui avaient été retirés.Durant les jours suivants, des protestations se sont élevées contre la décision, appelant au boycott des jeux vidéo du studio. Même l'un des créateurs du jeu, Mark Kern, a adopté le hashtag #BoycottBlizzard. Sur son site, Blizzard fait désormais machine arrière, son P.-D.G., J. Allen Brack déclarant que la société avait «».La sanction finalement retenue est donc de six mois de suspension de compte, les 10 000 dollars de gains étant bien remis à Blitzchung.Le communiqué du président insiste également : «». Il est malgré tout à noter que Blizzard est détenu à 5 % par le groupe chinois Tencent Holdings, et que 31 % des revenus du jeu mobilesont réalisés en Chine.