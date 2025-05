Est-ce la raison pour laquelle les puces Arrow Lake ont été un peu boudées par les utilisateurs et que les ventes de Raptor Lake/Raptor Lake Refresh ont bien progressé ces dernières semaines ?

Disons plutôt que les performances plus faibles (par rapport à la 14e génération) en jeu vidéo n'ont pas aidé et que les usagers ont sans doute craint pour la pérénité de leur plateforme alors qu'Intel devrait passer au socket LGA-1954 dès l'année prochaine, avec Nova Lake.

Pour redonner de la vigueur à Arrow Lake, Intel semble avoir décidé de rogner un peu ses marges et de faire baisser le prix de ses processeurs. Oh, pour le moment, il n'est pas encore question d'une baisse généralisée puisqu'elle ne concerne que le duo de puces 20 cœurs (8P+12E), les Core Ultra 7 265K et Core Ultra 7 265KF. Il s'agit de la même puce avec et sans solution graphique.

Intel consent à une baisse importante compte tenu du prix de lancement de ses deux puces qui ne sont pas encore si vieilles. Il est ainsi question de 100 dollars de moins et le Core Ultra 7 265K se retrouve donc à 299 dollars (contre 399) tandis que le Core Ultra 7 265KF est à 284 dollars (contre 384).

Nous n'avons pas encore les tarifs que cela va nous donner en euros, mais on peut tabler sur quelque chose comme 320 euros pour le Core Ultra 7 265K version boîte et autour de 300 euros pour le Core Ultra 7 265KF, toujours en version boîte. Tout le monde ne sera sans doute pas d'accord, mais à Clubic, nous estimons que cela replace plutôt bien ces deux puces… en espérant des baisses aussi sur les Core Ultra 5 245K/245 KF.