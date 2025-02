C'est vrai qu'on en serait presque venu à se demander ce qu'attendait AMD pour nous proposer un nouveau bundle. La firme américaine n'avait ainsi rien mis en place pour Thanksgiving ou pour les fêtes de Noël !

Le 2 novembre dernier s'arrêtait l'offre entourant le duo Unknown 9: Awakening et Warhammer 40,000: Space Marine 2, et depuis, plus rien n'avait été proposé, mais AMD gardait donc un atout dans sa manche, et pas n'importe lequel, puisque ce n'est rien de moins que Monster Hunter Wilds qui est offert par la firme américaine.

Développé par Capcom, le jeu d'action sera disponible le 28 février prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S… et PC Windows. C'est bien sûr cette dernière version qui nous intéresse, une version qui coûte normalement, nous l'avons dit en préambule, 69,99 euros.