Partenariat AMD/Bethesda : Starfield offert pour l'achat d'un CPU Ryzen 7000 ?

À en croire la page de promotion relayée par nos confrères de VideoCardz, tous les processeurs de la gamme Ryzen 7000 sont éligibles à l'opération. Cela veut dire que Starfield vous sera offert, que vous vous portiez acquéreur d'un processeur Ryzen 5 7600 qui se négocie moins de 300 euros ou d'un Ryzen 9 7950X3D plus proche des 900 euros.

Nous attendons évidemment la confirmation d'AMD pour nous réjouir plus complètement. Nous rappelons également que plus aucune offre n'est en cours pour l'achat d'un GPU Radeon, alors que la dernière opération date du mois de mai avec The Last of Us Part 1.