Starfield logiquement offert aux acheteurs de Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT

AMD a mis à jour son tableau détaillant qui a droit à quoi, et nous sommes heureux, même si nous nous y attendions, de voir que les nouvelles Radeon donnent bien droit à la version premium de Starfield, et non simplement à la version standard.

Si elles pêchent un peu côté ray tracing, les RX 7700 XT et RX 7800 XT offrent déjà un rapport performances-prix meilleur que leurs concurrentes directes signées NVIDIA. Il va sans dire qu'avec ce cadeau évalué à 99,99 euros, elles sont encore un peu plus intéressantes !