Mais un bonheur ne venant jamais seul, Intel a depuis démarché 2K Games et c'est donc la prochaine sortie majeure de l'éditeur qui sera offerte aux mêmes acheteurs d'un Core Ultra 200K ou d'un Core 14600K ou supérieur.

Sid Meier's Civilization VII doit sortir le 11 février prochain et le jeu de stratégie de Firaxis devrait profiter de certaines des technologies Intel comme le XeSS pour tourner du mieux possible, même sur des machines modestes. Pour obtenir ce second cadeau, le calendrier et la démarche sont exactement les mêmes que pour le jeu d'Ubisoft. Il faut donc avoir acheté le composant Intel entre le 22 janvier et le 31 mars.

Il est également nécessaire de se créer un compte sur softwareoffer.intel.com sachant qu'un numéro de téléphone devra être fourni. Ensuite, il faudra suivre les instructions et répondre à un « court sondage » pour reprendre les mots d'Intel. Alors même si les Core Ultra 200K ne sont pas forcément les meilleurs en jeu vidéo, avouez que l'offre reste sympathique.