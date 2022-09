Intel : des jeux et des logiciels livrés avec les ordinateurs équipés de cartes graphiques ARC ?

Bien qu'Intel n'ait rien officialisé, nous pouvons déjà jeter un coup d'œil aux conditions de l'offre. Valable du 25 août au 31 décembre, elle concerne les ordinateurs portables et de bureau équipés de cartes graphiques des séries A5 et A7, ainsi que de CPU i5, i7 et i9 de 12e génération.