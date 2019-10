Final Fantasy VII Remake : notre preview à la Paris Games Week

Cloud reprend les armes

Un remake en profondeur

Conclusion

Nous avons passé une quinzaine de minutes en compagnie de Cloud et Barret. Les événements dépeints dans cette séquence se déroulent au tout début de l'aventure lorsque les deux personnages infiltrent le complexe de la Shinra. Rappelons au passage que Final Fantasy VII Remake s'attardera exclusivement sur la portion du scénario se déroulant à Midgar. Cette première partie aura besoin de deux Blu-ray pour pleinement s'épanouir. Il faut dire que Square Enix a mis les petits plats dans les grands avec des graphismes totalement retravaillés et un gameplay drastiquement modifié. En effet, les développeurs ont définitivement délaissé les combats au tour par tour en optant pour des affrontements dynamiques et plus accessibles.Si les adversaires les plus faibles tombent facilement sous les coups les plus basiques, d'autres, comme le Scorpion Sentinelle qui venait clôturer cette démo, réclameront plus de stratégie et de réflexion. En pressant croix, le joueur déclenche une sorte de pause active qui lui laisse le temps de sélectionner l'action qu'il souhaite réaliser. Pour cela, il faudra au préalable avoir rempli au moins une jauge d'ATB en attaquant ou en parant des coups. Une fois l'ouverture du menu effectuée, Cloud peut choisir d'utiliser un sort, une compétence spéciale ou un objet. Chaque opération réalisée consomme une jauge d'ATB. Il faut donc réfléchir pour exploiter les faiblesses des adversaires tout en préservant l'intégrité physique de Cloud comme du reste de son escouade. La formule fonctionne plutôt bien, donnant lieu à des affrontements plus passionnants et surtout plus attrayants que ceux du "bon vieux temps".Bien entendu, Cloud n'est pas le seul personnage jouable dans Final Fantasy VII Remake. En effet, à l'aide des touches directionnelles, nous pouvions prendre le contrôle de Barret. Ce dernier peut réaliser des attaques à distance là où Cloud se concentre sur le corps-à-corps. Malheureusement, nous n'avions pas accès à d'autres protagonistes sur cette démo mais nous savons que Tifa ou encore Aeris seront de la partie. Si les phases d'exploration restent très classiques (surtout dans l'environnement fermé qui nous était présenté), la refonte du gameplay reste réussie.Puisqu'il s'agit d'un remake, les graphismes sont forcément scrutés de près. Si la modélisation est logiquement très supérieure à celle de l'opus PS One, le rendu n'est pas exempt de défauts pour autant. De l'aliasing était notamment présent sur cette monture PS4 Pro et les textures n'avaient pas toujours l'air propres. Hélas, puisque la démo se déroulait dans les intérieurs bien sombres du complexe de la Shinra, il est impossible d'émettre un avis définitif sur la qualité réelle des graphismes. Il faudra plutôt attendre un lieu moins fermé et plus éclairé. Enfin, soulignons les voix françaises entendues pour la première fois dans cette démo. Si le jeu d'acteur est plutôt correct, cette version d'essai était malheureusement entachée de bugs au niveau sonore avec l'audio qui se coupait de temps en temps. Rien de bien méchant...Difficile de juger des qualités comme des défauts de Final Fantasy VII Remake sur une démo aussi cloisonnée. Cependant, le hit de Square Enix fait clairement peau neuve avec ses affrontements explosifs et son système de combat bien pensé. Ce qui est certain, c'est que le jeu fera parler de lui à sa sortie le 3 mars 2020 en exclusivité temporaire sur PS4.