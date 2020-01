Corsair dévoile son K95 RGB Platinium XT, un joli mécanique à destination des streamers

Crédits : Corsair

La première collaboration entre CORSAIR et Elgato

Un clavier qui embarque le logiciel Stream Deck d'Elgato

À l'instar d'un certain Logitech , CORSAIR travaille à étendre son emprise sur le secteur gaming. C'est ainsi que l'entreprise californienne a annoncé trois acquisitions ses deux dernières années avec d'abord Elgato en 2018 puis, plus récemment, Origin PC et SCUF Gaming Il aura fallu deux ans à ces deux acteurs pour présenter le tout premier produit issue de leur étroite collaboration : le K95 RGB PLATINUM XT, qui a été présenté il y a quelques jours dans les allées du CES 2020 Pas réellement de folie ici, car le K95 PLATINUM est un clavier haut de gamme qui a déjà remporté un large succès auprès des joueurs. Sans surprise donc, on retrouve ici une esthétique qui ne semble pas avoir bougé, il en est de même concernant sa conception et ses mécanismes : contacteurs Cherry MX en version Brown, Blue ou Speed sont au rendez-vous, épaulés par un jeu de touches à double injection PBT et six touches macros dédiées.La particularité de cette version XT se trouve donc ailleurs, plus exactement dans l'intégration logicielle du Stream Deck d'Elgato.Concrètement, CORSAIR propose ici de vous laisser programmer des commandes spéciales streaming, ce que beaucoup connaissent déjà et réalisent grâce à un tableau de commandes dédiées. L'intérêt ici est donc de profiter d'un mini Stream Deck, mini car il s'agit simplement de 6 touches en lieu et place des commandes macros. CORSAIR livre ainsi deux jeux de touches prévus à cet effet : les 6 commandes macros "G", ainsi que 6 "S-Key" qui se démarquent par leur couleur bleue. L'utilisateur peut ainsi choisir de conserver des commandes macros et de bien différencier les deux avec la couleur.Évidemment, cette solution ne remplacera pas un Stream Deck XL avec ses 32 touches personnalisables, mais porte l'intérêt de proposer une solution logicielle pertinente intégrée au clavier qui pourra déjà faire l'affaire pour certains streamers, mais aussi pour des joueurs qui en ressentent le besoin.Le logiciel Stream Deck propose par ailleurs une gestion facile des actions grâce à une intégration directe à un grand nombre d'applications telles que OBS, Mixer, Twitch, XSplit, YouTube et bien d'autres.Ce clavier luxueux (cadre en aluminium, repose-poignet amovible en cuir) sera disponible d'ici peu au prix de 199 €. Un tarif épicé, mais cohérent puisque le K95 PLATINUM premier du nom avait déjà été commercialisé au même prix !