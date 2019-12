CORSAIR va racheter le fabricant de manettes SCUF Gaming

Un marché gaming très lucratif

CORSAIR va mettre la main sur SCUF Gaming

Source : Communiqué de presse

Sur le marché des PC, seul le segment gaming ne semble pas connaitre la crise et profite d'une belle croissance, à l'instar des consoles de jeux. Évidemment, il en va de même concernant les périphériques gaming, souris, claviers, manettes, écrans et autres casques gamer profitent de ventes qui ne cessent de croître.Sur ce secteur, CORSAIR compte bien tirer son épingle du jeu en diversifiant son offre et en élargissant son influence auprès des gamers, chose que nous avons déjà pu voir avec le rachat cet été d'Origin PC , spécialisé dans le montage sur-mesure de PC et laptops gaming, ainsi qu'avec l'acquisition de la branche gaming d'Elgato , notamment connu pour ses Stream Decks, courant 2018.Puisque les périphériques gaming pour PC, les laptops sur-mesure et le matériel de streaming ne semblent pas suffire à CORSAIR, l'entreprise vient d'annoncer l'acquisition de SCUF Gaming, une société spécialisée dans les gamepads modulables et hautement personnalisables, aussi bien pour Xbox et PlayStation que pour PC.Cette acquisition devrait en toute vraisemblance être actée avant la fin de l'année 2019, pour un montant qui n'a pas encore été dévoilé. À l'occasion de cette annonce, Andy Paul, le P.-D.G. de CORSAIR a déclaré : «».Du côté de SCUF Gaming, Duncan Ironmonger, son fondateur et P.-D.G., est lui aussi très enthousiaste. Dans le communiqué de presse annonçant l'acquisition, il explique : «».Enfin, CORSAIR a tenu à préciser que SCUF Gaming restera une marque distincte et continuera d'opérer depuis son siège social situé à Atlanta.