Elgato change de nom et cède sa section gaming à Corsair

Le gaming rachetée par Corsair

Modifié le 28/06/2018 à 11h05

Changement de cap pour Elgato. Le célèbre fabricant d'objets connectés va se recentrer sur sa gamme domotique compatible HomeKit. Pour l'occasion, l'entreprise allemande va changer de nom pour devenir Eve Systems.La gamme Eve regroupe tous les objets de la marque fonctionnant avec le standard d'Apple. Les produits HomeKit peuvent être pilotés depuis un iPhone ou iPad, mais également depuis l'enceinte connectée de la marque à la Pomme, le HomePod, lancée tout récemment dans l'Hexagone.Elgato a sorti il y a seulement quelques semaines deux nouveaux objets connectés : une lampe et un arroseur de jardin entièrement pilotables depuis un smartphone.Cette volonté de s'investir pleinement dans la domotique s'accompagne de la vente de la branchede l'entreprise qui passe désormaisdans le giron de Corsair. Le fabriquant de hardware va récupérer les solutions et les appareils dédiés au streaming développés par Elgato. Ce dernier était notamment connu pour ses cartes de capture vidéo.Avec cette acquisition, Corsair renforce ainsi sa position de poids lourd du jeu vidéo, notamment auprès de la communauté des streamers qui diffusent leurs parties sur les plateformes de vidéo en ligne comme Twitch. Pour son PDG et fondateur , Markus Fest, la marque Elgato «».