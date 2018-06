Razer sort un boîtier externe de cartes graphiques compatible macOS

Le boîtier de cartes graphiques externe Razer Core X

Apple l'avait annoncé lors de la WWDC l'année dernière : les jeux vidéo sont désormais dans le viseur du constructeur sur l'ensemble des appareils de la marque à la pomme avec la promesse d'un support au développement VR.Razer a fait une série d'annonces concernant ses futurs produits, et notamment ce boîtier externe de cartes graphiques, baptisé, qui dispose d'un port Thunderbolt 3 à l'arrière.Cette annonce a fait sensation auprès des joueurs disposant d'un Mac. Ce nouveau boîtier, annoncé au prix de 299 dollars, permettra d'intégrer jusqu'à trois cartes graphiques. Il comprend une alimentation de 650W compatible avec toutes les cartes graphiques du marché et pourra même fournir jusqu'à 1000W qui pourront également servir à la machine hôte.C'est une mise à jour matérielle intéressante face à la cartequi permet une alimentation de 500W à deux cartes graphiques.Seule condition requise pour profiter de cette compatibilité : disposer de macOS High Sierra 10.13.4. C'est grâce au développement du support de la VR que cela est possible.A noter par ailleurs que ce boîtier n'est pas la seule bonne nouvelle. La carte graphique externe Razer Core X2 est elle aussi désormais compatible avec les macOS. En plus de supporter le traditionnel Windows 10, cette nouvelle carte graphique supporte maintenant les Mac sous les mêmes conditions que précédemment citées.Outre cette nouvelle compatibilité, Razer vient d'officialiser le Razer Blade15 , le nouveau modèle d'ordinateur ultrafin spécialisé dans le gaming.Doté d'un écran 15,6 pouces, avec une résolution de 1920 x 1080 que les utilisateurs pourront mettre à jour en 4K. Cet ordinateur tourne avec un processeur Intel Core i7 de huitième génération couplé avec une carte graphique GeForce GTX, au choix 1060 ou 1070, et 16 Go de mémoire vive sur un disque dur de 500 Go.Ce nouveau vaisseau amiral sera proposé à un tarif de 1 899 dollars, pour un public résolument averti.