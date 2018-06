Blade 15 : Razer annonce son nouveau PC gamer ultra-léger

Le Blade15 adopte un écran 15 pouces

Le PC portable gaming le plus fin du marché

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Ce Razer Bladevient donner un coup de frais dans la gamme, avec un design enfin revu. Un nouveau look, un écran 15,6 pouces, la dernière génération de processeurs Intel Core I7, le tout conforme à la norme Max-Q de Nvidia. De quoi proposer un PC pour gamer ultrafin séduisant.Le changement le plus visible pour le Razer Bladese situe au niveau de l'écran. L'an passé, le Blade Stealth passait de 12 à 13,3 pouces. Le Bladelui aussi prend en taille et arbore 15,6 pouces à la place du traditionnel écran de 14 pouces.L'aluminium noir est toujours là pour le boîtier, que Razer présente comme le plus compact pour un ordinateur portable gaming sur le marché.Nouvel écran, mais aussi nouvelles configurations graphiques offertes. Les joueurs peuvent opter pour une option « classique », 60Hz 1080p, ou choisir une configuration pensée pour le jeu : 144Hz 1080p. Enfin, il est possible d'opter pour la 4K.Côté mémoire et stockage, le Bladeest livré de base avec 16 Go de RAM et un disque dur SSD au choix de 256 ou 512 Go. Il est possible de gonfler ces chiffres, et d'opter pour 32 Go de RAM et un disque dur interne de 2 To.Pour le processeur, Razer fait confiance à Intel avec le i7-8750H à six cœurs. La fréquence de base, 2.2 GHz, peut être boostée à 4.1 GHz. Enfin, le modèle propose deux alternatives de cartes graphiques, toutes deux signées Nvidia : la GeForce GTX 1060 ou la GTX 1070.Bien entendu, le Bladeest connecté : USB 3, USB Type-C Thunderbolt 3, deux sorties vidéo (HDMI et mini DisplayPort). En revanche, oubliez votre prise réseau : il faudra vous connecter en Wi-Fi.Le Bladevoit ses mensurations varier selon les versions, entre 1,81 et 2,1 kg sur la balance et entre 1,68 et 1,73 cm d'épaisseur. Léger et fin ! Comptez un peu plus de 2 000 € pour la première configuration, et jusqu'à 2 750 € pour la version la plus complète.