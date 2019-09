Logitech se paie Streamlabs (Open Broadcaster Studio) pour 89 millions de dollars

Logitech fait son entrée dans le monde des outils de streaming

Source : The Verge

Un mariage qui semble presque naturel, puisque les deux entreprises sont spécialisées et reconnues dans le monde du gaming et du streaming de jeux vidéo en ligne.Streamlabs a développé une solution nommée Open Broadcaster Studio permettant aux diffuseurs de jeux vidéo en ligne de monétiser leurs audiences, mais aussi de suivre les alertes de dons et de gérer l'ensemble de stream. Une application qui est extrêmement populaire sur Twitch (70 % des streameurs du site utilisent cette application) et YouTube, puisque l'entreprise revendique 15 millions d'utilisateurs.En parallèle des 89 millions de dollars du rachat, Logitech devrait verser 29 millions de dollars en plus en actions si Streamlabs atteint ses objectifs de croissance.