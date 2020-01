CES 2020 : Corsair et Elgato renforcent leurs gammes pour les streamers, de la capture aux lumières

Le Elgato 4K60 S+, un boîtier de capture 4K autonome

Le streaming de jeux vidéo (mais pas seulement) ne cesse de prendre de l'ampleur et de gagner de nouveaux terrains. Dernièrement, on a pu assister à une leçon dedonnée par le streamer Ninja à l'acteur Mark Hamill , lors d'un épisode de Xbox Session ! Rien d'étonnant donc, à voir de nombreux périphériques de jeux vidéo et de streaming présentés au CES 2020.Elgato a profité du CES 2020 pour annoncer le lancement de son boîtier 4K60 S+, une solution de capture externe en 4K HDR10 qui peut s'utiliser de façon autonome, c'est-à-dire sans PC. En effet, connecté à une Xbox ou une PS4, ce boîtier carré de 142 x 111 x 32 mm et 345 grammes permet de récupérer fidèlement jusqu'à sept heures de jeux 4K HDR sur une carte SD 256 Go.Connecté à un PC en USB 3.0, il permet le streaming en direct et l'enregistrement d'un nombre illimité de séquences sur un disque dur, en profitant de l'encodage HEVC intégré pour gérer la taille des fichiers avec un meilleur rapport qualité/compression. De plus, il est compatible avec les principaux logiciels de diffusion sur PC, comme OBS Studio.L'année dernière, lors du CES 2019, Elgato présentait son panneau LED Key Light. Pour cette nouvelle édition, la filiale de Corsair propose son nouveau Elgato Key Light Air, une version plus compacte, personnalisable, mais moins puissante. Ses 80 LED OSRAM produisent 1 400 lumens (deux fois moins que l'original) et une plage de températures de couleurs chaudes à froides entre 2 900 et 7 000 K.Il se monte sur un mât télescopique fixé à une base compacte et autonome, ou via le Multi Mount Elgato (non inclus) et est contrôlable via une application gratuite sur iOS, Android, Mac et Windows et est compatible avec le logiciel Elgato Stream Deck, pour gérer l'allumage, l'extinction, l'atténuation et le réglage en direct.De son côté, Corsair a dévoilé son nouveau clavier mécanique : le K95 RGB PLATINUM XT, premier modèle à intégrer le logiciel Elgato Stream Deck permettant de contrôler les applications et les périphériques de streaming, via des commandes personnalisées, programmées sur les touches macro dédiées.Il dispose d'un cadre en aluminium brossé, d'un repose-poignet amovible en similicuir, d'un rétroéclairage RGB dynamique par touche et est disponible avec trois types de touches : CHERRY MX Brown, SPEED Silver et CHERRY MX Blue. Le clavier est également livré avec un autre jeu de touches S bleues, destiné aux touches macro afin d'indiquer visuellement les commandes de streaming.Pour l'instant, Corsair et Elgato n'ont pas indiqué de tarifs pour ces nouveautés, ni leurs dates de sortie officielles.