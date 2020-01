CES 2020 : Samsung veut vous faire taper au clavier, sans clavier, grâce à l'IA

© Samsung

L'alternative aux claviers laser

Quel avenir pour SelfieType ?

Source : The Verge

Ce principe, dont la démonstration doit être faite au CES 2020 , s'appuie sur l'intelligence artificielle pour retranscrire ce que l'auteur écrit «».Pour le moment, SelfieType n'est disponible qu'en démonstration. La fonctionnalité est issue du programme d'innovation C-Lab de Samsung, dont certaines idées pourraient avoir un avenir commercial. Son principe est d'utiliser la caméra frontale d'un appareil mobile pour analyser les mouvements des doigts tapant dans le vide ou sur une surface plane. Une intelligence artificielle déduit en temps réel les touches sur lesquelles l'utilisateur a virtuellement appuyé. Il serait ainsi possible de rédiger messages, e-mails et notes, sans clavier donc.À l'heure actuelle, les claviers invisibles existent déjà. Néanmoins la plupart d'entre eux sont basés sur le principe de la projection laser, une technique ayant le double inconvénient d'être lente et peu précise. Bien sûr, la vidéo de démonstration de Samsung montre un SelfieType réactif, retranscrivant fidèlement le texte de son auteur. Mais il reste à voir comment ce clavier se comportera dans d'autres situations (sur d'autres appareils ou avec des applications lancées en arrière-plan, par exemple).Dans tous les cas, SelfieType aurait l'avantage de ne nécessiter aucun appareil supplémentaire, et d'être disponible sur les périphériques les plus répandus : smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Pour les personnes dont la taille des doigts pose problème aux petits claviers tactiles des smartphones, cette alternative a quelque chose d'attractif. Cela dit, elle pourrait bien n'être compatible qu'avec les appareils de Samsung.Même si la technologie doit être présente au CES 2020, Samsung n'a pas encore précisé si un réel avenir commercial était envisagé pour SelfieType. D'ailleurs, d'après le communiqué de Samsung , SelfieType n'existe pour le moment qu'au format QWERTY. Le CES 2020 se terminant le 11 janvier, il est possible que davantage d'informations soient données d'ici là.Dans le domaine de la dactylographie, Samsung présentera aussi Hyler sur le salon de Las Vegas. Ce surligneur intelligent doit permettre de numériser automatiquement du texte depuis un format papier vers n'importe quel appareil mobile. L'objet doit comprendre un «», qui donnera à l'utilisateur des informations connexes à celles qu'il vient de surligner.