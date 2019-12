Xbox : quand le streamer Ninja apprend à Mark Hamill à manier la Force (mais dans Fortnite)

Quand Ninja initie Luke Skywalker à Fortnite

Source : Xbox Wire

Pour «», dans le cadre d'un nouvel épisode de Xbox Sessions, Microsoft a décidé de réunir le célèbre streamer Ninja, et l'interprète de Luke Skywalker sur grand écran, Mark Hamill. L'occasion pour le streamer d'apprendre à l'acteur comment jouer à...L'acteur revient également sur ses différentes expériences avec le jeu vidéo, notamment avec ses fils Griffin et Nathan, mais aussi sur l'art (délicat) du doublage de personnages.Rappelons au passage queentretient une relation toute particulière avec un événement dédié à la saga s'étant tenu il y a quelques jours , juste avant la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker au cinéma.