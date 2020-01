Cherry lance de nouveaux switch, les Viola, destinés aux claviers milieu de gamme

© Cherry

Élargir le marché des claviers mécaniques

© Cherry

Des switch linéaires

Lire aussi :

Test du clavier Logitech G Pro X et ses switchs interchangeables

Cela fait une décennie que les claviers mécaniques ont pris les rênes d'un marché de plus en plus exigeant. Ils sont devenus populaires et dignes d'investissement. C'est sur ce point que Cherry souhaite d'ailleurs contre-attaquer, en ouvrant la voie à des modèles dès 50 $ avec ses nouveaux switch.Les nouveaux commutateurs Viola sont, évidemment, entièrement mécaniques. Ils ont été conçus pour des claviers dont le prix est compris entre 50 $ et 100 $. Ils ne remplaceront donc aucunement les switch de la marque déjà établis sur le marché, Red ou Brown par exemple.Afin de proposer une telle solution, Cherry a passé plus d'un an à peaufiner une conception simplifiée. Le nouveau système de contact est autonettoyant (breveté dans la foulée), et les interrupteurs possèdent un ressort et un système de contact en bronze en forme de V. Les commutateurs ne sont pas soudés et seules quatre pièces sont nécessaires pour un switch (certains MX en utilisent sept).Avec Viola, Cherry présente une caractéristique appelée «». Dans les faits, c'est un actionnement linéaire à deux niveaux : les deux premiers millimètres de contact nécessiteront une force de 45 cN (centiNewton), les quatre suivants 75 cN jusqu'à la fin de course.Selon le constructeur, cela permet d'offrir à l'utilisateur une meilleure sensation de frappe, et un retour rapide. Le point d'actionnement se situe donc à 2 mm, comme pour les Cherry MX Brown ou MX Red.La couleur sera transparente, et l'architecture du commutateur Viola permet la prise en charge des LED. Les fabricants ont ainsi la possibilité de proposer des claviers mécaniques à moindre coût, comportant des rétro-éclairages RGB.Cherry ne s'est pas exprimée quant à la durée de vie de ses nouveaux commutateurs, mais le site Overclock3D avance un nombre de 100 millions d'activations. Notons pour finir qu'un seul modèle, linéaire, est pour le moment présenté par le fabricant.