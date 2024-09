De manière on ne peut plus claire, Logitech a décidé de reprendre les principales nouveautés introduites avec l'Astro A50 X tout en les limitant au strict domaine de l'audio. Modèle très haut de gamme facturé environ 350 euros, ce dernier dispose d'une base proposant des connecteurs HDMI et USB que l'on branche sur PC, PlayStation et Xbox afin de passer d'une plateforme à l'autre d'une simple pression de l'index. C'est un peu la même chose sur l'A50 Gen 5, mais en se limitant au seul domaine audio, avec PLAYSYNC.

La base de l'A50 Gen 5 est effectivement simplifiée pour ne plus proposer que trois connecteurs USB-C auxquels on relie les plateformes désirées. Logitech prend l'exemple des PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais d'autres comme la Switch sont envisageables. Les machines connectées, il est possible, en appuyant sur un simple bouton situé sur le casque, de basculer de l'une à l'autre.