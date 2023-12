Astro A50X : le casque gaming sans-fil le plus ambitieux de Logitech arrive

Ainsi, elle dispose d'un port HDMI out et d'un connecteur USB-C pour le PC, mais aussi et surtout de deux ports HDMI/USB-C pour chacune des deux consoles, PlayStation et Xbox. À la norme 2.1, ces connecteurs HDMI sont compatibles avec les flux 4K @ 120 Hz ainsi que le VRR (Variable Refresh Rate) et l'ALLM (Auto Low Latency Mode).

L'ergonomie du produit a été soignée et il est possible de passer d'une source à l'autre sans difficulté, directement depuis le casque. Par ailleurs, notons que sitôt le casque reposé sur sa base par le joueur, l'audio rebascule de manière automatique sur le son de la télévision. Pratique. En revanche, Logitech ne communique pas sur l'autonomie procurée par la batterie.