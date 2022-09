A30, le casque gaming haut de gamme et polyvalent selon ASTRO

ASTRO Gaming insiste sur le rembourrage en mousse à mémoire de forme avec des oreillettes que l'on peut faire pivoter et un arceau aisément réglable pour plus de confort. Côté micro, on se trouve en présence d'un modèle sur tige détachable avec, en plus, un micro intégré pour se passer de la tige si l'on souhaite simplement passer un appel.