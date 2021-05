Roccat annonce son nouveau casque gamer sans-fil : le Syn Pro Air

Pour commencer, il s'agit du premier casque de la marque intégrant l'audio 3D, permettant une immersion totale et dans tous les angles en jeu. Une prouesse permise notamment grâce aux pilotes 50 mm Nanoclear de Turtle Beach.

Le microphone, détachable et dont la prise se trouve sur l'écouteur gauche du Syn Pro Air, n'est pas en reste non plus. Il est possible de le paramétrer à la volée grâce à des contrôles disposés directement sur la branche.

Le tout est propulsé par la technologie Stellar Wireless, qui affiche une autonomie conséquente de 24 heures. La connexion sans-fil se fait quant à elle via un transmetteur USB-A, doté d'une fréquence de réponse de 4 Ghz, permettant ainsi un fonctionnement optimal. Il est bien sûr possible de maintenir le Syn Pro Air en charge via un câble USB-C , qui devrait recharger en seulement 15 minutes l'équivalent de 5 heures d'autonomie.