Creative SXFI AIR GAMER : un nouveau casque-micro pour joueurs au son "holographique"

La principale particularité de ce SXFI AIR GAMER est donc la présence d'un son « holographique » qui intègre dans chaque écouteur plusieurs haut-parleurs haut de gamme. Autrement appelée « Super X-FI », cette technologie exclusive à Creative s'apparente donc au son Surround que l'on retrouve sur de nombreux autres casques. Le son « holographique » du SXFI AIR GAMER peut tout autant fonctionner en filaire via USB que via Bluetooth.

Mais le Super X-FI semble aller encore plus loin, en utilisant l'audio informatique afin d'offrir une expérience personnalisée pour chaque utilisateur. Cette technologie entend prendre en compte la forme de la tête et des oreilles de chacun afin de proposer une expérience sonore unique et propre à chacun. Pour ce faire, une application sur smartphone dédiée à la technologie permet de prendre trois photos de son visage et de ses oreilles.