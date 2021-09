Logitech G dévoile son casque sans-fil le plus léger à ce jour, le G435

Hormis cette conception pensée avant tout pour les enfants et adolescents, les principaux atouts de ce casque sont à chercher ailleurs. Logitech a en effet eu quelques idées intéressantes pour rendre ce casque plus fonctionnel et attractif. Tout d’abord, la marque en offre au G435 une double connectivité qui fait appel à la technologie sans-fil Lightspeed de Logitech et au Bluetooth à faible latence. Cela le rend compatible avec les PC, tablettes et autres smartphones ainsi qu’avec les consoles PS4 et PS5 . Hélas, pas de compatibilité Xbox en vue.