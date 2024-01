Turtle Beach VelocityOne Race : un volant à entraînement direct bien moins cher que ceux de Logitech/Thrustmaster

Les jeux de simulation automobile sont toujours plus agréables avec un volant, mais à ce niveau, deux écoles existent : d'un côté, les systèmes à courroie (ou engrenages) et, de l'autre, ceux à entraînement direct (direct drive).

Sur les seconds, le moteur est directement relié à l'arbre de direction alors que sur les premiers, la transmission passe par des courroies. Le direct drive dispose de bien plus de puissance pour une simulation plus précise et plus immersive. Il est aussi bien plus onéreux… enfin peut-être pas toujours.