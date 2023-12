VelocityOne Flightdeck : Turtle Beach s'attaque aux simulateurs de combats aériens

Ces différentes commandes sont réparties entre le manche d'un côté et la manette des gaz de l'autre. De plus, « l'écran tactile de vol et l'affichage à l'extrémité du joystick offrent de hauts niveaux d'optimisation et de personnalisation des performances », c'est Turtle Beach qui le dit. La société insiste aussi sur l'utilisation de « capteurs sans contact à effet Hall » sur « les principales commandes de mouvements sur le joystick et la manette ».

Au-delà des fonctionnalités relativement « classiques » pour un produit de ce genre, Turtle Beach évoque la conception modulaire de son joystick dont le manche peut être retiré pour un rangement/remplacement simplifié. Ce stick est aussi réglable en hauteur et, côté réglages, on profite d'un HUD OLED pour ajuster – en vol – toutes les options. De plus, le réglage de l'éclairage est lui aussi disponible de même que la courbe de réponse des axes.