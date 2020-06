Toute une gamme Thrustmaster pour voler comme dans un A320

Pour compléter le TCA Sidestick, Thrustmaster prévoit divers accessoires, facultatifs. Le premier, le TCA Quadrant, est un module destiné à intégrer davantage de fonctions aux instruments de vol et, notamment, deux leviers de poussée afin de simuler au mieux les appareils bimoteurs.

Thrustmaster souligne qu'il sera possible de faire cohabiter deux modules dans le but de simuler le fonctionnement d'un A380 par exemple. Plus important encore, Thrustmaster prépare - pour un peu plus tard - le TCA Quadrant Add-On qui ajoute de quoi « répliquer les fonctions "laps", "speedbrakes", "park brake" et "auto brake" ».

Enfin, le constructeur français évoque le TCA Flying Clamp qui, comme son nom l'indique, constitue un support que l'on fixe au bureau. Il permet de poser le joystick ou les modules à leviers afin de coller un peu plus près encore à un véritable cockpit.